Путин отказался снижать зарплату чиновникам

20 июня 2019     21
Путин отказался снижать зарплату чиновникам

Снижение зарплат чиновников отразится на благосостоянии россиян. Об этом 20 июня в ходе «Прямой линии» заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о зарплатах работников органов власти.

По его словам, в случае резкого падения уровня оплаты труда чиновников, – «они разбегутся по частным конторам или уедут за границу».

«И в конечном итоге это отразится на благосостоянии страны и самих рядовых работников. Потому что не будет приниматься эффективных решений, не будут формулироваться планы развития, и некому будет их реализовывать», — сказал Путин.

Он добавил, что человек должен получать зарплату в зависимости от своей квалификации, деловых и личных качеств. 

«Разница в зарплатах не должна быть колоссальной. Меня тоже иногда цепляет, когда смотрю на уровни их (чиновников) доходов, и я говорю им об этом», — уточнил президент.

Источник: Портал Информер

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