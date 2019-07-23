Путин отменил санкции против Эритреи

Президент России Владимир Путин отменил санкции в отношении Эритреи, введенные девять лет назад. Соответствующий указ российского лидера опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в документе, ограничения в отношении африканской страны сняты в связи с принятием соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН 2444 от 14 ноября 2018 года.

Указ о введении санкций против Эритреи был подписан в июле 2010 года занимавшим тогда пост президента России Дмитрием Медведевым. В частности, документ запрещал продажу и передачу африканской стране всех видов вооружений и связанных с ними материальных средств, включая оружие и боеприпасы, боевые машины и военную технику, военное снаряжение и относящиеся к нему материалы, запасные части для названной продукции.

Кроме того, вводился запрет на оказание Эритрее услуг по обучению и предоставление технической, финансовой и иной помощи, которые связаны с военной деятельностью.