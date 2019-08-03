Путин подписал запрет на продление ареста бизнесменов

Владимир Путин подписал запрет на продление ареста бизнесменов в рамках уголовного дела без оснований.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В поправках указано, что в ходатайстве должны быть названы сведения о следственных и других процессуальных действиях, которые проводили после заключения предпринимателя под стражу или последнего продления меры пресечения, а также основания для нового срока.

В случае если мотивом продления ареста называются следственные действия, то должно быть объяснение, почему их не выполнили ранее.

Напомним, в феврале текущего года во время послания Федеральному Собранию Путин заявил, что необходимо ограничить случаи, когда в отношении предпринимателей продлевают арест.

«Добросовестный бизнес не должен ходить под статьей, чувствовать риск уголовного или административного наказания», — сказал Путин.





Суббота, 3 августа 2019 г. 430

Источник: Портал Информер