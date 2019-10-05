Путин поздравил учителей с их профессиональным праздником

Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником. Он отметил, что российская школа остается одной из лучших в мире.

Путин добавил, что для каждого российского гражданина День учителя — это возможность сказать теплые слова признательности, искренней благодарности всем, «кого мы считаем своими наставниками, кто помог определиться с будущим и выбрать цель в жизни,

Он подчеркнул, что школьные педагоги учат быть порядочными и отзывчивыми, а также поощряют свободу мысли, творчества, научного поиска.

При этом, по его словам, они сами идут вперед, постоянно развиваясь.

Путин сказал, что именно от учителей зависит, сможет ли российская школа отвечать всем вызовам времени и оставаться одной из лучших в мире, и пожелал педагогам успехов.

День учителя в России ежегодно отмечается 5 октября.





Суббота, 5 октября 2019 г. 715

Источник: Портал Информер