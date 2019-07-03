Путин поручил прекратить беспорядочно штрафовать россиян

Владимир Путин приказал не допустить массового и необоснованного применения статьи об оскорблении символов государственной власти. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте президента РФ.

«Проанализировать правоприменительную практику возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3-5 статьи 20.1 Административного кодекса РФ», — говорится в перечне поручений, принятых по итогам прямой линии.

Президент также приказал «при необходимости принять меры по недопущению необоснованного привлечения к административной ответственности» по данной статье.

Заниматься вопросом Путин поручил МВД и Роскомнадзору, которые должны исполнить поручение президента до 1 ноября текущего года.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что закон об оскорблении символов госвласти не защитит чиновников. В Кремле подчеркнули, что знают об «отдельных случаях» неправильного применения законодательной нормы и тщательно следят за такими историями.

Статья 20.1 Административного кодекса РФ предусматривает наказание за распространение информации, оскорбляющей человеческое достоинство. Последняя версия закона также защищает официальные символы РФ, Конституцию и органы, представляющие государственную власть в РФ. Ими считаются президент, члены Федерального собрания и правительства, а также судьи.