Путин пошутил о жёнах

Владимир Путин не против сделать 31 декабря выходным днём, но происходить это должно в рабочем режиме, а не в спешке. Он также отреагировал на реплику журналиста Александра Юнашева о жене – возможно, и супруге Путина, которая скажет ему спасибо за выходной.

Журналист имел в виду обещание Путина когда-то жениться – в прошлом году президент сказал, что как порядочный человек сделает это.

“Если будет выходной”, – сказал Юнашев, мы спокойно сможем подготовиться к празднику. — Наши жены вам спасибо скажут”.

“А может быть, и ваша будущая жена тоже… Вы же сами сказали год назад, что как порядочный человек когда-нибудь женитесь. А вы же порядочный?”, – спросил журналист.

“Вы знаете, лучше, если ваши жены будут говорить спасибо вам. Это будет укреплять семью. Семья – ячейка общества”, – ответил Путин.

Он также отметил, что считает логичным установление выходного дня 31 декабря.

“Но как это сделать? И нужно ли делать это прямо сейчас, в спешке, накануне Нового года? Некоторые работодатели уже объявили, что 31-е будет нерабочим.

Я только приветствую. Можно ли поменять какие-то на выходные? И это можно сделать. Надо просто спокойненько все это проанализировать, посмотреть, чтобы не наносить ущерб огородникам и садоводам в мае.

Это можно решить в спокойном, рабочем режиме”, – сказал Путин.







Четверг, 19 декабря 2019 г. 2473

Источник: Портал Информер