Путин пригласил Трампа в Москву

Владимир Путин пригласил Дональда Трампа приехать в Москву на 75-летний юбилей Победы. Президент США отказываться не стал. Об этом рассказал российским СМИ помощник главы Российского государства Юрий Ушаков.

«Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года. Президент США прореагировал очень позитивно. В этой связи был разговор о том, кто, какая страна, сколько потеряла в годы войны, чья роль была решающей, соответственно, был отмечен вклад советского народа в эту победу», – сказал Ушаков.