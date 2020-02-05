Путин пригрозил спекулянтам, которые зарабатывают на коронавирусе

5 февраля 2020     3
Путин пригрозил спекулянтам, которые зарабатывают на коронавирусе

Владимир Путин пригрозил компаниям, которые пытаются нажиться на распространении смертельного китайского коронавируса. По его словам, необходимо лишать лицензий те аптеки, в которых выявили завышение цен на препараты и средства защиты.
«Лицензии надо отбирать у них (у аптек), вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться. Просто по каждой организации принять решение, вот и все, чтоб неповадно было в следующий раз», — подчеркнул президент.

О повышении цен в аптеках ряда российских регионов доложила Путину вице-премьер Татьяна Голикова. В начале февраля власти субъектов России были вынуждены обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой установить контроль за ценами на лекарства и средства защиты.
В частности, в Забайкалье за сутки стоимость защитных масок выросла с 1 рубля 20 копеек до 10 рублей. А в Курской области маска подорожала в 35 раз — с 1 до 35 рублей.

4 февраля в России зафиксировали рост интереса к противовирусным препаратам. Продажи противовирусных препаратов прямого действия в российских аптеках выросли в 2,7 раза с 27 января по 2 февраля 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.



Среда, 5 февраля 2020 г. 202

Источник: Портал Информер

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