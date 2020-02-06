Путин призвал навести порядок в высшем образовании страны

6 февраля 2020     17
Путин призвал навести порядок в высшем образовании страны

Владимир Путин призвал последовательно убирать «вузы-пустышки» из страны. Об этом он сказал 6 февраля во время совместного заседания Государственного совета и Совета по науке и образованию.«Безусловно, надо и дальше последовательно убирать вузы-пустышки, таких ещё достаточно. Однако задача шире и сложнее, чем избавиться от подобных контор», – сказал президент.Он добавил, что это входит в число мер, которые важно реализовать как можно быстрее, но качественно и ответственно.

Президент отметил, что необходимо консолидировать ресурсный потенциал учебных заведений и научных институтов, а там, где это обоснованно, ставить вопрос об их юридическом объединении.Ранее во время выступления с посланием Федеральному Собранию президент призвал увеличить количество бюджетных мест в вузах, прежде всего региональных – там, где существует дефицит врачей, учителей и других специалистов.



Четверг, 6 февраля 2020 г. 1425

Источник: Портал Информер

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