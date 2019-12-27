Путин приказал доложить о причинах отставания в развитии военных спутников

Специальная комиссия, выясняющая причины отставания в развитии отечественной спутниковой группировки в интересах российских военных, начала работу после совещаний по военной тематике у главы государства. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Даны поручения создать комиссию — она уже работает — и не позднее 20 января доложить президенту о причинах, которые сопровождали срывы этих работ. Выявить все проблемные вопросы, найти пути их решения, разработать так называемые догоночные графики для того, чтобы войти в ритм и такие срывы впредь не повторялись», — сказал Борисов в интервью каналу «Россия 24».

Он напомнил, что в ходе совещаний в декабре в Сочи под руководством президента РФ Владимира Путина, посвященных оборонной тематике, обсуждалось и использование космической отрасли в интересах военных.

«Был очень жесткий, серьезный разговор», — сказал вице-премьер.

Напомним, что в начале декабря Путин провел серию военных совещаний в Сочи. Одной из тем обсуждения стал космос. В мае этого года министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что в 2019 году для военных планируется запустить два модернизированных спутника связи «Меридиан-М». Кроме этого, по его словам, в текущем году должно завершиться формирование орбитальной группировки военной связи «Благовест» в составе четырёх космических аппаратов.

По словам министра, – «это даст возможность расширить зоны доступности спутниковой связи на территории России и за ее пределами, в том числе в арктической зоне».

Источник: Портал Информер