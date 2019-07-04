Путин прокомментировал свой уход из политики в 2024 году

Владимир Путин в интервью итальянским журналистам сообщил, что он не собирается обсуждать свой уход из политики в 2024 году, потому что впереди еще несколько лет напряженной работы и сложно делать на этот счет какие-либо прогнозы.

Также президент сообщил, что многие планы по развитию России тормозятся из-за их масштабности и «внешних ограничителей».

«Об этом пока рано говорить. Впереди еще пять лет напряженной работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь», — сказал Путин.

Не все планы по развитию страны выполняются быстро и успешно, добавил Путин, но это проблема практически всех государств: задачи слишком масштабные, а при их выполнении всегда возникают «непредвиденные препятствия, сложности, шероховатости».

Он отметил, что еще одной проблемой являются экономические реалии, такие как колебания цен на экспорт российских нефти, газа и металла.

«Безусловно, есть и влияние внешних ограничителей. Но мы проводим очень взвешенную, реалистичную политику. Обеспечиваем макроэкономическую стабильность, не допускаем роста безработицы. Больше того — смогли сконцентрировать значительные ресурсы, чтобы начать реализацию масштабных национальных проектов, которые должны обеспечить прорывное развитие ключевых отраслей экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей», — подчеркнул Путин.

Отдельного внимания, по его мнению, заслуживает проект «Россия — страна возможностей», направленный на профессиональный рост людей разных поколений, которые готовы себя проявить на посту государственного служащего, в бизнесе и других сферах.