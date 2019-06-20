Путин рассказал, за что можно критиковать власть

20 июня 2019     19
Путин рассказал, за что можно критиковать власть

Закон о неуважении к власти касается оскорбления государственных символов, а не конкретных людей. Об этом 20 июня во время «Прямой линии» заявил президент РФ Владимир Путин. 

«В этом законе речь не может идти о критике власти. Наоборот, критика должна быть свободной, люди должны иметь право и должны обращать внимание на проблемы в функционировании властных институтов», — отметил Путин.

Как заявил президент, власть «не может не обращать внимание» на оскорбление символов государства. 

«Закон направлен на борьбу с оскорблениями символов государства, чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом, гербом и так далее», — добавил Путин.

«Никто не имеет права злоупотреблять этой нормой, чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующую власть любого уровня», — подчеркнул президент. 

Источник: Портал Информер

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