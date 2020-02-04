Путин рассказал о бывшем главе Чувашии

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев был «лишен чувства уважения к людям». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Череповце.
По его словам, экс-глава региона не обладал качествами, необходимыми для работы на госслужбе.
«То, что я увидел в СМИ, привело меня к выводу о том, что бывший руководитель субъекта федерации лишен этого чувства уважения к людям. То, что я видел, это безобразие. И чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут», — сказал Путин.
На вопрос, имеет ли экс-глава региона «коррупционный след», президент ответил, что у правоохранительных органов не было претензий к Игнатьеву.
Вторник, 4 февраля 2020 г. 999
Источник: Портал Информер