Путин рассказал о бывшем главе Чувашии

4 февраля 2020     13
Путин рассказал о бывшем главе Чувашии

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев был «лишен чувства уважения к людям». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Череповце.

По его словам, экс-глава региона не обладал качествами, необходимыми для работы на госслужбе.

«То, что я увидел в СМИ, привело меня к выводу о том, что бывший руководитель субъекта федерации лишен этого чувства уважения к людям. То, что я видел, это безобразие. И чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут», — сказал Путин.
На вопрос, имеет ли экс-глава региона «коррупционный след», президент ответил, что у правоохранительных органов не было претензий к Игнатьеву.

Напомним, что 29 января Путин подписал указ об увольнении Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия. Игнатьев дважды оказался в эпицентре скандала: сначала он посоветовал региональным журналистам «мочить» коллег за критику власти, а затем заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от новой служебной машины. Игнатьева также исключили из «Единой России».



Вторник, 4 февраля 2020 г. 999

Источник: Портал Информер

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