Путин рассказал о мразях (ВИДЕО)

22 января Владимир Путин во время рабочего визита в Липецкую область на встрече с представителями общественности ответил на вопрос о так называемых «группах смерти» в социальных сетях.

В оценке сообществ, которые убеждают подростков совершать суицид, и их создателей Владимир Путин сдерживаться не стал.

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«Я когда первый раз узнал, я даже рот открыл. Я даже не мог себе представить, что такие люди существуют. Откуда такие уроды берутся? Полиция к нему приходит — чуть в штаны не наложил, как только понял, что дорога ему за решётку. Вот такая мразь этим занимается», — сказал Путин.







Среда, 22 января 2020 г. 105

Источник: Портал Информер