Путин рассказал о мразях (ВИДЕО)

22 января 2020     14
Путин рассказал о мразях (ВИДЕО)

22 января Владимир Путин во время рабочего визита в Липецкую область на встрече с представителями общественности ответил на вопрос о так называемых «группах смерти» в социальных сетях.

В оценке сообществ, которые убеждают подростков совершать суицид, и их создателей Владимир Путин сдерживаться не стал.

 

«Я когда первый раз узнал, я даже рот открыл. Я даже не мог себе представить, что такие люди существуют. Откуда такие уроды берутся? Полиция к нему приходит — чуть в штаны не наложил, как только понял, что дорога ему за решётку. Вот такая мразь этим занимается», — сказал Путин.



Среда, 22 января 2020 г. 105

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Путин рассказал о мразях (ВИДЕО)
Путин рассказал о мразях (ВИДЕО)

22 января Владимир Путин во время рабочего визита в Липецкую область на встрече с представителями общественности ответил на вопрос о так называемых «группах …


Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию вокруг парка «Тайган»
Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию вокруг парка «Тайган»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») направила запросы по ситуации, сложившейся с парком львов «Тайган» и зоопарком «Сказка». В прошлом году после …


Материнский капитал в Севастополе вырос до 466 617 рублей
Материнский капитал в Севастополе вырос до 466 617 рублей

С 1 января 2020 года размер материнского капитала вырос на 13,6 тысяч рублей. Индексация коснулась и тех семей, у которых …


Глава Крыма категорически против допуска коллекторов к работе с долгами по ЖКХ
Глава Крыма категорически против допуска коллекторов к работе с долгами по ЖКХ

Сергей Аксенов считает, что коллекторские агентства ни в коем случае нельзя допускать к работе с долгами россиян по ЖКХ. А …


В Израиле назвали преимущество Путина перед вождями СССР
В Израиле назвали преимущество Путина перед вождями СССР

Президент России Владимир Путин обладает одним преимуществом перед правителями СССР, считает корреспондент израильской газеты Haaretz Аншель Пфеффер (Anshel Pfeffer). По …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты