Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

Владимир Путин в кабине машиниста проехал по железнодорожной части Крымского моста. Во время открытия он рассказал строителям о ночном звонке бизнесмена Ротенберга.
«Мне ваш основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю: «Ты что, выпил, что ли?». Он говорит: «Нет»», – сказал Владимир Путин.
Представитель Ротенберга уже объяснил СМИ ночной звонок главе государства.
По его словам, Ротенберг звонил Путину в «один из самых сложных и волнительных этапов» строительства Крымского моста.
«Это был звонок с целью сообщить, что операция по поднятию железнодорожной арки завершена успешно», — пояснил представитель бизнесмена.
Понедельник, 23 декабря 2019 г. 1862
Источник: Портал Информер