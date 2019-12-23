Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

Владимир Путин в кабине машиниста проехал по железнодорожной части Крымского моста. Во время открытия он рассказал строителям о ночном звонке бизнесмена Ротенберга.

«Мне ваш основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю: «Ты что, выпил, что ли?». Он говорит: «Нет»», – сказал Владимир Путин.

Представитель Ротенберга уже объяснил СМИ ночной звонок главе государства.

По его словам, Ротенберг звонил Путину в «один из самых сложных и волнительных этапов» строительства Крымского моста.

«Это был звонок с целью сообщить, что операция по поднятию железнодорожной арки завершена успешно», — пояснил представитель бизнесмена.







Понедельник, 23 декабря 2019 г. 1862

Источник: Портал Информер