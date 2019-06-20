Путин сказал, когда россиянам станет жить легче

Во время прямой линии российский лидер Владимир Путин подтвердил, что проблема роста доходов россиян существует.

“О том, что стали зарабатывать меньше, говорят все – и те, кто зарабатывают неплохо, и те, кто называют себя бедными. Жить стало тяжелее. Когда станет легче?”, – поинтересовались у главы государства.

На это Владимир Путин ответил, что несколько лет назад страна столкнулась сразу с несколькими проблемами: ситуация на рынке в отношении нефти, газа, химических удобрений и иных товаров. Реальные доходы сокращались несколько лет, самый большой спад был в 2016 году.

“Сейчас доходы начали восстанавливаться. Один из существенных показателей расходов — выплаты по кредитам. ЦБ нужно обратить на это внимание. Это влияет на реальные доходы населения. Многие самозанятые легализовались, теневой рынок сократился, что тоже сказалось на реальных доходах. Что касается зарплат.

Рост есть — и в номинальном, и в реальном выражении. Тенденция роста есть. Это восстановительный рост.–>

Дает результат и работа власти в этом направлении. Мы повысили МРОТ. Это коснулось десятков миллионов человек. Мы провели индексацию пенсий. В общем и целом мы двигаемся в направлении решения этой проблемы. Мы ее видим. Национальные проекты на это и направлены. И проблема должна решаться не только вливанием государственных денег в определенные сферы, но — в первую очередь — работающей экономикой”, – отметил Путин.

В настоящее время за чертой бедности находятся 19,3 млн человек (13,2% населения страны). За два последних года число граждан Россиян, планирующих свое будущее на ближайшие пять-шесть лет, сократилось с 17 до 11%.