Путин сказал, когда точно пойдут поезда по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин во время «прямой линии» подтвердил, что железнодорожное сообщение между Крымом и материковой частью России будет открыто в конце текущего года.
«Работа идет по плану. В этом году, в конце года, железнодорожная часть Крымского моста должна быть сдана», – отметил Путин, отвечая на вопрос, когда достроят железнодорожную часть Крымского моста.
В середине июня строители Крымского моста завершили кладку рельсов одного из двух железнодорожных путей. Рельсы укладывались одновременно со стороны Крыма и Тамани.
Строители при укладке рельсов состыковали два именных звена – «Крым» и «Тамань».
После стыковки второго пути рабочие приступят к благоустройству путей. В конце марта строители Крымского моста завершили установку пролетов железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Общий вес пролетных конструкций железнодорожного моста составляет 160 тысяч тонн, смонтированы они на 307 опорах.
Источник: Портал Информер
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