Путин сказал, когда точно пойдут поезда по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин во время «прямой линии» подтвердил, что железнодорожное сообщение между Крымом и материковой частью России будет открыто в конце текущего года.

«Работа идет по плану. В этом году, в конце года, железнодорожная часть Крымского моста должна быть сдана», – отметил Путин, отвечая на вопрос, когда достроят железнодорожную часть Крымского моста.

В середине июня строители Крымского моста завершили кладку рельсов одного из двух железнодорожных путей. Рельсы укладывались одновременно со стороны Крыма и Тамани.

Строители при укладке рельсов состыковали два именных звена – «Крым» и «Тамань».

После стыковки второго пути рабочие приступят к благоустройству путей. В конце марта строители Крымского моста завершили установку пролетов железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Общий вес пролетных конструкций железнодорожного моста составляет 160 тысяч тонн, смонтированы они на 307 опорах.