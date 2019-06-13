Путин сравнил Россию с «умной обезьяной»

России нет никакого резона вмешиваться в торговый спор между Китаем и США, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир».

Так он ответил на вопрос ведущего, спросившего у российского лидера, что тот имел в виду, когда сказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что Россия — это та самая умная обезьяна, которая забралась на дерево и наблюдает за схваткой двух тигров в долине.

«С точки зрения здравого смысла нам нет никакого резона вмешиваться в этот переговорный процесс. Но — и это «но» очень серьезное имеет значение. Что я имею в виду? Во-первых, у нас с Китаем, действительно, беспрецедентно хорошие и высокие отношения. Мы действительно стратегические партнеры во всех смыслах этого слова», — сказал Путин.

Комментируя свою шутку о сидящей на дереве обезьяне, Путин обратил внимание ведущего на то, как она была закончена: «Я сказал, что мы живем в сложном мире. С тех пор, когда рождались эти поговорки, ситуация серьезным образом изменилась, и на сегодня отношения между Россией и Китаем имеют особое значение и для наших стран, и для мирового сообщества в целом».

Он также подчеркнул, что симпатии Москвы в торговом споре между Китаем и США находятся на стороне Пекина.

«Наша симпатия на стороне наших стратегических партнеров, это само собой разумеется. И прежде всего потому даже, что любые действия, связанные с разрушением сегодняшней сложившейся уже десятилетиями архитектуры международных экономических отношений, по нашему глубокому убеждению, наносят ущерб всем участникам экономической деятельности», — сказал Путин.

Напомним, что китайский лидер Си Цзиньпин посетил Россию с 5 по 7 июня. В ходе переговоров в Москве стороны обсудили политическое и экономическое сотрудничество (в частности, проект «Один пояс и один путь»), а также подняли вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

Одной из главных тем встречи стала торговая война между Пекином и Вашингтоном. На следующий день после официальных переговоров в Москве (6 июня) главы государств пообщались в неформальной обстановке за ужином в Санкт-Петербурге, а также приняли участие в ПМЭФ-2019.