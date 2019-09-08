Путин традиционно приехал на выборы именно на этот участок и проголосовал

8 сентября 2019     11
Путин традиционно приехал на выборы именно на этот участок и проголосовал

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Московскую городскую думу. Он отдал свой голос на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук (РАН).

Российский лидер традиционно приезжает на выборы именно на этот участок, передает ТАСС. Здесь Владимир Путин пять раз голосовал на президентских выборах, начиная с 2000 года.

На вопрос журналистов, хватило ли ему разнообразия среди представленных кандидатов, Путин ответил, что «в некоторых странах есть и 30, 50 и 100 [кандидатов]» (цитата по «РИА Новости»).

«Качество их работы при этом не меняется. Важно не сколько, а какого качества», — сказал президент и выразил надежду, что на проходящих выборах представлены достойные кандидаты. В избирательном округе, где голосовал Путин, зарегистрированы только представители парламентской оппозиции.Путин уточнил, что не знаком лично с кандидатом, за которого проголосовал.

«Но надеюсь, что это хороший, порядочный человек», — добавил он.

Всего в единый день голосования, 8 сентября, выборы разного уровня проходят в 85 регионах РФ.


Воскресенье, 8 сентября 2019 г. 917

Источник: Портал Информер

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