Путин увеличил число силовиков

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры на 250 человек. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить общую штатную численность органов прокуратуры РФ с 15 октября 2019 года в количестве 51 141 единицы», — говорится в тексте документа.
С 1 декабря численность прокуратуры увеличится до 51 263 человек. В их число входит штат у военнослужащих и гражданского персонала.
Сегодня указ вступил в силу.
Понедельник, 28 октября 2019 г. 11
Источник: Портал Информер
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