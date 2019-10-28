Путин увеличил число силовиков

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры на 250 человек. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить общую штатную численность органов прокуратуры РФ с 15 октября 2019 года в количестве 51 141 единицы», — говорится в тексте документа.

С 1 декабря численность прокуратуры увеличится до 51 263 человек. В их число входит штат у военнослужащих и гражданского персонала.

Сегодня указ вступил в силу.







Понедельник, 28 октября 2019 г. 11

Источник: Портал Информер