Путин увеличил число силовиков

28 октября 2019     17
Путин увеличил число силовиков

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры на 250 человек. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить общую штатную численность органов прокуратуры РФ с 15 октября 2019 года в количестве 51 141 единицы», — говорится в тексте документа.

С 1 декабря численность прокуратуры увеличится до 51 263 человек. В их число входит штат у военнослужащих и гражданского персонала.

 

Сегодня указ вступил в силу.



Понедельник, 28 октября 2019 г. 11

Источник: Портал Информер

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