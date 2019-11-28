Путин: «Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать»

27 ноября Владимир Путин посетил Санкт-Петербург, где, в частности, присутствовал на церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину. После этого он пообщался на улице с жителями города, посоветовав одному из них не зацикливаться на проблемах Украины.

Мужчина, приблизившись к президенту, сказал Путину, что хотел бы задать ему вопрос об Украине.

“Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать”, – ответил ему Владимир Путин.

Трудно сказать, что движет людьми, задающими такие вопросы – либо чрезмерное обилие посвященной соседней Украине и ее проблемам информационной повестки в телевизоре и других СМИ, либо все-таки искренний интерес.

Во время событий на Майдане и их последствий в Крыму и на Донбассе в 2013-2014 годах украинская тематика, понятное дело, вызывала большой интерес и в России.

Но с тех пор прошло уже более пяти лет. В конце сентября этого года социологи “Левада-центра” опубликовали результаты опроса о том, что беспокоит россиян больше всего.

Самыми острыми проблемами опрошенные назвали рост цен и безработицы, коррупцию, недоступность медицинского обслуживания и образования, а также обнищание населения.

При этом государственные телеканалы по-прежнему переполнены сюжетами о проблемах Украины.







Четверг, 28 ноября 2019 г. 1

Источник: Портал Информер