Путин: «Элтона Джона уважаю, однако он «передёргивает»»

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Осаке (Япония) рассказал о положении ЛГБТ-сообщества в России.

«У нас ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества. Реально. Спокойное, абсолютно непредвзятое», – сказал Путин.

По его словам, Россию «шпыняют» из-за закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Но Путин считает, что человек должен сначала вырасти, а потом уже решать вопрос со своей сексуальной ориентацией.

«Оставьте детей в покое!», – потребовал Путин.

По его мнению, проблема с отношением к ЛГБТ-сообществу в том, что оно в некоторых странах агрессивно навязывает свою точку зрения большинству, уже в школах диктует необходимость определенного сексуального воспитания.

«Шесть или пять полов напридумывали. Трансформеры, транс (гендеры)… я даже не понимаю, что это такое. Дай бог здоровья всем! […] Надо уважать, но нельзя навязывать», — сказал президент.

Он также добавил, что уважает и считает гениальным музыканта Элтона Джона, однако он «передергивает» слова.

Напомним, что ранее Элтон Джон усомнился в словах Путина, что россияне «не имеют ничего против» ЛГБТ.

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Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину, который в интервью газете The Financial Times заявил, что «мы ничего не имеем против людей нетрадиционной сексуальной ориентации».

«Я нахожу двуличие в вашем заявлении, что вы хотите, чтобы представители ЛГБТ были счастливы и что у вас нет проблем с этим», – написал Элтон Джон в Instagram.