Пьяные школьницы за час напали на пятерых прохожих и избили их

26 октября 2019     18
Пьяные школьницы за час напали на пятерых прохожих и избили их

Во Владимире две пьяные школьницы за час напали на пятерых. Об этом 25 октября сообщило региональное управление Следственного комитета России.

За одно утро — с семи до восьми часов — две подруги в возрасте 15 и 16 лет совершили нападения на ребенка и четырех женщин.

Они набросились на идущую в школу девочку: одна из них схватила ту за волосы и повалила на асфальт, затем вместе с сообщницей отобрала телефон и карманные деньги.

Затем подруги нападали на проходивших женщин и пытались вырвать у них из рук сумки.

Как отметили в Следственном комитете, школьниц задержали по горячим следам. Младшая оказалась сиротой и воспитанницей детского дома. В учреждении ее охарактеризовали, как трудно поддающуюся воспитанию и склонную к девиантному поведению: девочка 16 раз сбегала и уже стояла на учете в органах системы профилактики.

Суд избрал для нее меру пресечения в виде ареста, старшую девочку, которая растет в неполной семье, передали под контроль матери и органов системы профилактики.



Суббота, 26 октября 2019 г. 558

Источник: Портал Информер

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