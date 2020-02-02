Пьяный водитель «влетел» в припаркованную ГАЗель в Симферополе

2 февраля 2020     20
Пьяный водитель «влетел» в припаркованную ГАЗель в Симферополе

Серьезная авария произошла накануне вечером в Симферополе. По информации очевидцев, водитель легковушки в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, на большой скорости «влетел» в припаркованную Газель.

Об этом пользователи сообщают в социальных сетях.
ЧП произошло на 5-ой Улице Коллективных садов минувшим вечером. От сильного удара Газель тронулась с места и въехала во двор местной церквиЛегковушка сильно деформирована, от морды автомобиля практически ничего не осталось. Других обстоятельство происшествия на данный момент нет.



Воскресенье, 2 февраля 2020 г. 80

Источник: Портал Информер

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Пьяный водитель «влетел» в припаркованную ГАЗель в Симферополе
Пьяный водитель «влетел» в припаркованную ГАЗель в Симферополе

Серьезная авария произошла накануне вечером в Симферополе. По информации очевидцев, водитель легковушки в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, …



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