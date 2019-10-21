Пьяный крымчанин жёстко изнасиловал 7-летнюю соседку

39-летнего жителя Нижнегорского района Крыма подозревается в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста (п. «б» ч.4 ст. 131 УК РФ). Об этом сообщается на официальном сайте Следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.



«Белогорским межрайонным следственным отделом установлено, что вечером девочка вместе с младшим братом гуляла на улице в одном из населенных пунктов Нижнегорского района. К ребенку подошел нетрезвый сосед и насильно увел в лесополосу, где совершил в отношении несовершеннолетней изнасилование», — отмечается на сайте ведомства.

В короткие сроки злоумышленник был задержан. В настоящее время ему уже предъявлено обвинение по вышеуказанной статье УК РФ. По ходатайству следствия судом он заключен под стражу.

Медиками ребенку оказана вся необходимая помощь.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места преступления, где изъяты доказательства, подтверждающие причастность задержанного, а также с помощью кримтехники обнаружены следы, которые также лягут в основу доказательственной базы.

Назначены все необходимые экспертизы. Проводятся следственные и иные процессуальные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.







Понедельник, 21 октября 2019 г. 58

Источник: Портал Информер