Пьяный крымчанин жёстко изнасиловал 7-летнюю соседку

21 октября 2019     14
Пьяный крымчанин жёстко изнасиловал 7-летнюю соседку

39-летнего жителя Нижнегорского района Крыма подозревается в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста (п. «б» ч.4 ст. 131 УК РФ). Об этом сообщается на официальном сайте Следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

 

«Белогорским межрайонным следственным отделом установлено, что вечером девочка вместе с младшим братом гуляла на улице в одном из населенных пунктов Нижнегорского района. К ребенку подошел нетрезвый сосед и насильно увел в лесополосу, где совершил в отношении несовершеннолетней изнасилование», — отмечается на сайте ведомства. 

В короткие сроки злоумышленник был задержан. В настоящее время ему уже предъявлено обвинение по вышеуказанной статье УК РФ. По ходатайству следствия судом он заключен под стражу.

Медиками ребенку оказана вся необходимая помощь.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места преступления, где изъяты доказательства, подтверждающие причастность задержанного, а также с помощью кримтехники обнаружены следы, которые также лягут в основу доказательственной базы.

Назначены все необходимые экспертизы. Проводятся следственные и иные процессуальные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.



Понедельник, 21 октября 2019 г. 58

Источник: Портал Информер

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