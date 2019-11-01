Пьяный севастополец нанес знакомому множество ножевых ранений

Полиция Севастополя задержала 30-летнего мужчину, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего знакомого.

Инцидент произошёл в квартире злоумышленника после ссоры во время совместного распития алкоголя.

«В дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району обратилась диспетчер «скорой помощи», которая сообщила, что в квартире многоквартирного дома находится 41-летний мужчина с множественными ножевыми ранениями грудной клетки и брюшной полости. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника и задержали его», – сообщила пресс-служба УМВД по Севастополю.

Пострадавший госпитализирован. В полиции также отметили, что подозреваемый ранее был судим за кражу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.

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Пятница, 1 ноября 2019 г. 265

Источник: Портал Информер