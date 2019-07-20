Пьяный украинец пытался бежать в Россию

Украинский моряк вместе с чемоданом в руках прыгнул за борт молдавского сухогруза, попытавшись добраться до российского берега в Ростовской области.
Инцидент произошел во время прохода судна по реке Дон. Об этом сообщает журнал Seafarers Journal.
Беглец оказался коком корабля. Из воды его спасла российская береговая охрана, после чего 38-летнего мужчину задержали сотрудники полиции Ростовской области.
«В ближайшее время его планируют экстрадировать на Украину», — сообщает издание.
По словам капитана сухогруза, моряк находился в «пятидневном запое».
Источник: Портал Информер
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