Пьяных водителей предлагают отправлять на принудительное лечение

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила направлять на принудительное лечение россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили «Известия», соответствующие положения до конца февраля проработают МВД и Министерство юстиции.

«МВД и Минюст до 1 марта проработают вопрос о положениях, которые попадут в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В том числе речь идет о нормах, которые помогут снизить масштабы злоупотребления спиртным», – пишет издание.

В частности, предлагается предоставить судам право направлять на обязательное лечение от алкоголизма тех, кто неоднократно совершал правонарушения в нетрезвом виде или распивал спиртное в неположенных местах.

Кроме того, суды смогут обязать нарушителей пройти диагностику, профилактические меры или медицинскую либо социальную реабилитацию. Подобные меры сейчас уже действуют в России в отношении наркоманов.







Вторник, 21 января 2020 г. 128

Источник: Портал Информер