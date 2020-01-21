Пьяных водителей предлагают отправлять на принудительное лечение

21 января 2020     13
Пьяных водителей предлагают отправлять на принудительное лечение

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила направлять на принудительное лечение россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили «Известия», соответствующие положения до конца февраля проработают МВД и Министерство юстиции.

«МВД и Минюст до 1 марта проработают вопрос о положениях, которые попадут в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В том числе речь идет о нормах, которые помогут снизить масштабы злоупотребления спиртным», – пишет издание.
В частности, предлагается предоставить судам право направлять на обязательное лечение от алкоголизма тех, кто неоднократно совершал правонарушения в нетрезвом виде или распивал спиртное в неположенных местах.

Кроме того, суды смогут обязать нарушителей пройти диагностику, профилактические меры или медицинскую либо социальную реабилитацию. Подобные меры сейчас уже действуют в России в отношении наркоманов.



Вторник, 21 января 2020 г. 128

Источник: Портал Информер

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