Пять комиссий в ДИЗО, на которых рассматривались замечания севастопольцев

Вдепартаменте по имущественным и земельным отношениям Севастополя состоялось пять согласительных комиссий, где рассматривались замечания и предложения жителей города по результатам проведенных комплексных кадастровых работ. По словам и.о директора профильного ведомства Максима Левашова, комиссия удовлетворила более 75% обращений севастопольцев.

«Более 350 севастопольцев обратились в комиссию со своими предложениями. Каждый имел возможность высказаться и разъяснить свою позицию. В результате плодотворной работы и выстроенного конструктивного диалога, который в первую очередь направлен на урегулирование спорных моментов, комиссия учла более 75% обращений жителей», – отметил Максим Левашов.

Он добавил, что большая часть предложений и замечания горожан касалась местоположения границ земельных участков относительно смежных участков и приведения границ в соответствие фактическому использованию. Согласительные комиссии проводились с 7 августа по 25 сентября.

Сведения по отредактированным карта-планам будут внесены в ЕГРН до декабря 2019 года.

В 2019 году департаментом по имущественным и земельным отношениям Севастополя проведены комплексные кадастровые работы на территории 14 кадастровых кварталов, где расположены 5 тыс. 962 земельных участка и 1 тыс. 680 объектов недвижимости, включая более 40 садоводческих товариществ

В 2018 году такие работы были проведены на территории 20-ти кадастровых кварталов, где расположены более 10 тыс. земельных участков, более 3 тыс. объектов капитального строительства, включая 97 садоводческих товариществ. Согласительная комиссия приняла 105 обращений жителей, 70% правок внесены в итоговые документы.

В 2020 году комплексные кадастровые работы планируется провести на территории 11 кадастровых кварталов в отношении не менее 5 тыс. земельных участков и 3 тыс. объектов капитального строительства.







Пятница, 11 октября 2019 г. 1106

Источник: Портал Информер