Работающие бедные в России

Зарплата в пределах 34,5 тысячи рублей, которую, согласно данным Росстата, получает половина россиян, в большинстве случаев не соответствует нуждам человека. Об этом «URA.RU» заявил профессор Российской экономической школы, директор программы «Финансы, инвестиции, банки» Олег Шибанов.

«Мы видим очень много работающих бедных, которые находятся ниже МРОТ. Медианная зарплата в 35-40 тысяч рублей не соответствует нуждам людей. Живущие в маленьких городах люди не могут рассчитывать на существенный рост после стартовых позиций. Просто потому, что нет работы», — сказал Шибанов.

Это объясняется и тем, что крупные компании предпочитают работать в мегаполисах.

«В отличие от США, где есть равномерное распределение по городам, у нас это все очень сконцентрировано», — пояснил собеседник издания.

По его словам, в ближайшие годы улучшения ситуации не предвидится.

«Рост реальных зарплат Минэкономразвития прогнозирует на уровне 1% в год, то есть за вычетом инфляции зарплата корректироваться не будет. Так что эти цифры еще долго проживут на прежнем уровне», — сказал Шибанов.

Ранее Росстат представил доклад, в котором указывается, что 11 287 граждан страны ежемесячно зарабатывают более 1 миллиона рублей. Их число выросло за два года почти на 40%.