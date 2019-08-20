Работа над Генпланом Севастополя будет продолжена

20 августа 2019     17
Работа над Генпланом Севастополя будет продолжена

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил о намерении продолжить работу над проектом Генерального плана города.

Он обещал, что документ будет представлен на общественные обсуждения, и предположил, что эта процедура может быть не однократной.

«Конечно же, мы в ближайшее время вернёмся к тому, чтобы начать готовить к внесению (в Заксобрание) Генерального плана. Но для этого, наверное, понадобится ещё большая экспертная работа и, наверное, ещё не одни общественные обсуждения перед тем, как мы будем готовы рассмотреть этот документ в Законодательном собрании», – сказал Развожаев 20 августа в ходе пленарного заседания Заксобрания.

Напомним, что проект генплана Севастополя разрабатывается с 2015 года. В мае 2017 года он был представлен на общественных слушаниях, горожане высказали около 10 тысяч замечаний к нему.


Вторник, 20 августа 2019 г. 173

Источник: Портал Информер

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