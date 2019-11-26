Работников предприятий Севастополя проверили на ВИЧ

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, департамент труда и социальной защиты населения Севастополя совместно с городским Центром профилактики и борьбы со СПИДом проводят акцию «Стоп ВИЧ/СПИД» среди трудовых коллективов предприятий и организаций города.

26 ноября анонимное экспресс-тестирование прошли сотрудники Севастопольского государственного университета в возрасте от 25 до 45 лет.

Экспресс-тест на ВИЧ позволяет выяснить присутствие вируса иммунодефицита в организме человека. По словам заведующего амбулаторно-поликлинического отделения Центра Елены Вербинец, тест на наличие в крови инфекции может проводиться по слюне или образцу крови.

«Анализ по крови – это один из самых точных экспресс-тестов. Сегодня для тестирования мы используем именно его. Во время процедуры мы проводим тестовое консультирование с целью определения уровня информированности тестируемого, наличия рисков инфицирования ВИЧ и предоставляем информацию о возможных вариантах передачи вируса», — отмечает Елена Вербинец.

По словам заведующего амбулаторно-поликлинического отделения Центра профилактики и борьбы со СПИДом Елены Вербинец, сегодня на учете состоят более 2 тысяч ВИЧ-инфицированных.

28 ноября на площади Нахимова будет организовано бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Мероприятие проходит в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

Пройти экспресс-тестирование можно будет с 9 до 17 часов, документы не требуются. Диагностика по слюне позволяет быстро и безболезненно пройти обследование и получить результат в короткие сроки – в течение пяти минут.

«В среднем за один день экспресс-тестирование проходят 200 человек. По статистике, вирус иммунодефицита выявляют у одного-двоих. Если анализ показывает положительный ВИЧ-статус, пациента направляют в городской СПИД-центр, где ещё раз полностью обследуют и при подтверждении ВИЧ-инфекции ставят на учет, назначают лечение», – рассказала заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением СПИД-центра городской инфекционной больницы Елена Вербенец.

С 2016 года такие акции проводят дважды: в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом и Дня памяти жертв этого заболевания.

В инфекционной больнице напоминают, что бесплатно и быстро обследоваться можно не только в рамках акции – анализ доступен ежедневно в городском СПИД-центре на улице Коммунистическая, 40 и в «Центре крови» на улице Адмирала Октябрьского, 19.

Кроме того, в рамках акции в торговых центрах «Муссон» и «Новус» с 24 по 26 ноября проходит анкетирование севастопольцев с раздачей информационных материалов, а в учебных заведениях города пройдут лекции и тренинги.







Вторник, 26 ноября 2019 г. 842

Источник: Портал Информер