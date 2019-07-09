Работы на мысе Хрустальный согласовываются с севастопольцами

9 июля 2019     19
Работы на мысе Хрустальный согласовываются с севастопольцами

9 июля Севастополь с рабочим визитом посетил заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко. Он проконтролирован ход работ по созданию культурно-образовательного и музейно-мемориального комплекса на мысе Хрустальный, которые будут строиться по поручению президента РФ.

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«Работы ведутся строго в соответствии с разработанной «дорожной картой» без отставаний от графика. Строители и подрядчики работают с местной властью в полном контакте. Но самое главное, что меня порадовало, все службы находятся в теснейшем контакте с жителями города. Убежден, что этот культурный кластер без сомнения будет украшением города–героя Севастополя, а на месте заброшенных территорий, возникнет культурно-образовательный центр мирового уровня», – отметил Николай Овсиенко.

«В Севастополе будет сформирован Черноморский кампус Российского государственного института сценических искусств. С головным учреждением у нас в Санкт-Петербурге», – отметил Овсиенко.

Напомним, что в июне премьер Дмитрий Медведев подписал два распоряжения о создании в Севастополе федеральных государственных бюджетных учреждений культуры «Севастопольского государственного театра оперы и балета» и «Академии хореографии».

По инициативе Владимира Путина на мысе Хрустальный в Севастополе ведется работа по созданию нового культурно-общественного пространства. На территории общественного пространства будут размещены Музейно-мемориальный комплекс защитникам Севастополя в 1941-1942 годах, парк, киноконцертный комплекс, Театр оперы и балета, высшая школа театрального и музыкального искусства, хореографическая академия и Художественный музей, который сможет принимать выставки Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа и других ведущих музеев России.

Источник: Портал Информер

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