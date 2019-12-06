Рабочие в Севастополе получают 21 тысячу рублей в месяц

6 декабря 2019     10
Рабочие в Севастополе получают 21 тысячу рублей в месяц

Правительство Севастополя определило среднемесячную зарплату рабочего первого разряда в строительстве.

Она составила чуть более 20 тысяч рублей.

Зарплата рассчитывается по методике, которая использует средние рыночные показатели.

Её фиксация на уровне правительства города нужна, чтобы определять сметную стоимость потенциальных объектов строительства.

«Строительные компании с целью «оптимизации» налогообложения показывают (заниженную официальную зарплату своих работников), потом получают соответствующие расценки (на строительство объектов) и ничего не могут построить, чтобы опять минимизировать (зарплату) и не платить налоги. Мы понимаем, что 20 тысяч – это не то, что есть в реальности», – заявил врио губернатора Развожаев.

Сейчас зарплата рабочего утверждена в сумме 21 237 рублей, ранее она была около 17 тысяч рублей.

Напомним, что согласно официальным данным Крымстата, средняя зарплата в Севастополе по состоянию на сентябрь составляла почти 34 тысячи рублей.



Пятница, 6 декабря 2019 г. 72

Источник: Портал Информер

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