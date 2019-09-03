Разбойное нападение в Севастополе: неизвестные ворвались в дом к пенсионерке

В дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району обратилась 70-летняя жительница Севастополя. Пожилая женщина сообщила, что в её частный дом ворвались двое неизвестных мужчин, которые, угрожая расправой, похитили у сына имущество.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска и сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам установили личности злоумышленников и задержали их. Подозреваемыми оказались 24-летний и 26-летний мужчины.

Установлено, что злоумышленники путём свободного доступа проникли в домовладение.

Угрожая 43-летнему сыну заявительницы, потребовали вернуть им деньги, которые якобы задолжал их общий знакомый. Пострадавший сообщил, что не имеет к этому никакого отношения. Тогда злоумышленники избили его и похитили два сотовых телефона и деньги.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.





Вторник, 3 сентября 2019 г. 2

Источник: Портал Информер