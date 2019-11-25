Развожаев, Графская пристань ждёт!

25 ноября 2019     6
Развожаев, Графская пристань ждёт!

Графская пристань – это визитная карточка Севастополя.

Ее фотографии на рекламных буклетах могут соперничать с другим символом города – памятником затопленным кораблям.

Пристань обязана своим названием графу Марку Войновичу, командующему Севастопольской эскадрой в 1786-1790 годах и Черноморским флотом в 1789-1790 годах, который причаливал здесь, приезжая со своего хутора на Северной стороне. 

В 1846 году по проекту инженер-полковника Джона Уптона, утверждённому в октябре 1844 года, была построена новая пристань как парадный вход в Севастополь со стороны моря.

Сдвоенная колоннада дорического ордера образует пропилеи, парадный вход на пристань. Колонны несут антаблемент, увенчанный аттиком, на который нанесена дата постройки.

Перед колоннадой четырьмя пологими маршами к морю спускается широкая парадная лестница, украшенная мраморными львами, работы итальянского скульптора Фердинандо Пелличио.

Здесь начинается военно-морской парад кораблей Черноморского флота России в День Военно-Морского флота.

С октября 2015 года Графская пристань является объектом культурного наследия федерального значения. 

В каком виде этот знаковый для Севастополя объект — смотрите фотографии. 

 

 



Понедельник, 25 ноября 2019 г. 238

Источник: Портал Информер

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