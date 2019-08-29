Развожаев придёт, порядок в детском саду Севастополя наведёт?! (ФОТО)

Исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев проверил школы в Гагаринском районе города.

Подчиненные губернатора забыли упомянуть, что кроме школ в начале сентября принимают малышей и новые группы в детских садах. К сожалению, некоторые группы детских садов Гагаринского района представляют собой печальное зрелище.

Чтобы исполняющий обязанности губернатора Севастополя имел полную картину происходящего, а не удовлетворялся картинками из «образцово-показательных» детских дошкольных учреждений, которые демонстрируют всем и на всех проверках, представляем фотографии из детского сада №88 с поэтическим названием «Радуга».

Конечно, детство у малышей в этом саду – грустное. Нет, воспитатели и няни у них хорошие, душевные, внимательные, а оборудование санузлов, детских комнат и игровых площадок – отвратительное.

Надеемся и уверены, что в своем инспекционном маршруте исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев все-таки придет в этот детский сад и наведёт порядок.

Или опять обязанность по проведению ремонтных работ в группах и детских площадках в этом саду ляжет еще одним финансовым бременем на родительский кошелек?





Четверг, 29 августа 2019 г. 348

Источник: Портал Информер