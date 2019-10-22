Развожаев: «Разделение Республики Крым и Севастополя на два субъекта в 2014 году было оптимальным решением»

22 октября 2019     11
Развожаев: «Разделение Республики Крым и Севастополя на два субъекта в 2014 году было оптимальным решением»

Такое мнение высказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, отвечая на вопрос Крыминформа о возможности объединения в будущем Крыма и Севастополя в один субъект.

«Я считаю, что в 2014 году принято оптимальное и единственно возможное решение», – сказал Развожаев.

Он добавил с юмором, что у него нет информации об обнаружении на будущей границе Крыма и Севастополя запасов нефти, которая могла бы стать поводом для спора за территории между Крымом и Севастополем.

«Я слышал, что там за место, где кабаны прячутся, бой идет. Южный берег, начиная от Фороса, все-таки это все территория Крыма. Насколько я понимаю, этот вопрос был урегулирован изначально еще с 2014 года, когда еще первый губернатор Севастополя этим занимался. Это решение было принято, там никакого спора нет. Там, вроде, были (вопросы) какие-то по линии гор, примыкающих к Байдарской долине. Там были какие-то урочища, в связи с какими-то охотничьими делами. Я думаю, что мы тут точно компромисс найдем», – отметил Развожаев. 

Врио губернатора Севастополя подчеркнул, что установление границ с соседним субъектом необходимо для принятия генплана города, который находится в разработке уже длительное время.



Вторник, 22 октября 2019 г. 13043

Источник: Портал Информер

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