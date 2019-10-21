Развожаев сообщил, когда Генплан Севастополя будет внесён на рассмотрение Заксобрания

Генеральный план Севастополя может быть внесен на рассмотрение Законодательного собрания в первом квартале 2020, а не до конца текущего года. По мнению врио губернатора Михаила Развожаева, документ нуждается в серьезной доработке.

«Документ морально устарел. Нужно многое переделывать с точки зрения принятых градостроительных требований к таким документам. Прежний подрядчик не может (заниматься доработкой). Видимо, сейчас придется либо доказывать, что нам необходим еще один контакт на доработку и выделение средств (из бюджета), либо пытаться, чтобы наши подведомственные структуры с привлечением консультантов провели эту работу», — сообщил Развожаев журналистам.

По его словам, главная проблема в определении статуса сельскохозяйственных земель и лесов, которые есть фактически, но сейчас относятся к землям населенных пунктов.

Развожаев признался, что раньше он думал, что главный градостроительный документ не рассматривался долгое время из-за сложной политической обстановки в регионе, но сегодня он убедился в другом.

«С учетом работ, которые предстоит сделать, возможно, внесение в Законодательное собрание до конца года не состоится, а состоится в первом квартале следующего года», – отметил врио губернатора Севастополя.







Понедельник, 21 октября 2019 г. 351

Источник: Портал Информер