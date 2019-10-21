Развожаев сообщил, когда Генплан Севастополя будет внесён на рассмотрение Заксобрания

21 октября 2019     11
Развожаев сообщил, когда Генплан Севастополя будет внесён на рассмотрение Заксобрания

Генеральный план Севастополя может быть внесен на рассмотрение Законодательного собрания в первом квартале 2020, а не до конца текущего года. По мнению врио губернатора Михаила Развожаева, документ нуждается в серьезной доработке.

«Документ морально устарел. Нужно многое переделывать с точки зрения принятых градостроительных требований к таким документам. Прежний подрядчик не может (заниматься доработкой). Видимо, сейчас придется либо доказывать, что нам необходим еще один контакт на доработку и выделение средств (из бюджета), либо пытаться, чтобы наши подведомственные структуры с привлечением консультантов провели эту работу», — сообщил Развожаев журналистам. 

По его словам, главная проблема в определении статуса сельскохозяйственных земель и лесов, которые есть фактически, но сейчас относятся к землям населенных пунктов.

Развожаев признался, что раньше он думал, что главный градостроительный документ не рассматривался долгое время из-за сложной политической обстановки в регионе, но сегодня он убедился в другом. 

«С учетом работ, которые предстоит сделать, возможно, внесение в Законодательное собрание до конца года не состоится, а состоится в первом квартале следующего года», – отметил врио губернатора Севастополя. 



Понедельник, 21 октября 2019 г. 351

Источник: Портал Информер

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