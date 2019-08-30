Развожаев шокирован! (ФОТО)

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев удивился тому, как организован избирательный участок в селе Широкое. Своими впечатлениями он поделился в социальной сети Facebook.



«По пути по просьбе жителей заехал в с. Широкое, где посмотрел оборудуемый «избирательный участок» на выборы в парламент города. Да, выглядит он вот так. Старый троллейбус, который стоит, покосившись на обочине. Как мне пояснили, такой формат участков для сельских территорий утверждали еще в мае. Нет, надо отдать должное: его хотя бы покрасили…

⠀Это, конечно, позорище и никуда не годится.

Сегодня же эти троллейбусы сказал увезти, будем ставить хорошие летние шатры, чтобы создать людям цивилизованные условия для голосования. Лучше бы, конечно, в сельском клубе это организовать, но в четырех сёлах Байдарской долины нет ни одного действующего бюджетного учреждения. Все закрыты с 2014 года. Идёт ремонт… эту ситуацию также буду исправлять.

⠀

P.S. Сразу предупреждаю, что никакие вопросы, связанные с выборами в политическом разрезе, я не комментирую и подобные комментарии буду удалять», — написал Развожаев.

Также врио губернатор посетил в селе Орлиное детский сад, который будет сдан не раньше конца декабря. 8 сентября в Севастополе пройдут выборы депутатов Заксобрания.





Пятница, 30 августа 2019 г. 2381

Источник: Портал Информер