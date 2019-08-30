Развожаев шокирован! (ФОТО)

30 августа 2019     16
Развожаев шокирован! (ФОТО)

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев удивился тому, как организован избирательный участок в селе Широкое. Своими впечатлениями он поделился в социальной сети Facebook.

 

«По пути по просьбе жителей заехал в с. Широкое, где посмотрел оборудуемый «избирательный участок» на выборы в парламент города. Да, выглядит он вот так. Старый троллейбус, который стоит, покосившись на обочине. Как мне пояснили, такой формат участков для сельских территорий утверждали еще в мае. Нет, надо отдать должное: его хотя бы покрасили…
⠀Это, конечно, позорище и никуда не годится.

Сегодня же эти троллейбусы сказал увезти, будем ставить хорошие летние шатры, чтобы создать людям цивилизованные условия для голосования. Лучше бы, конечно, в сельском клубе это организовать, но в четырех сёлах Байдарской долины нет ни одного действующего бюджетного учреждения. Все закрыты с 2014 года. Идёт ремонт… эту ситуацию также буду исправлять.

P.S. Сразу предупреждаю, что никакие вопросы, связанные с выборами в политическом разрезе, я не комментирую и подобные комментарии буду удалять», — написал Развожаев. 

 

Также врио губернатор посетил в селе Орлиное детский сад, который будет сдан не раньше конца декабря. 8 сентября в Севастополе пройдут выборы депутатов Заксобрания.


Пятница, 30 августа 2019 г. 2381

Источник: Портал Информер

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