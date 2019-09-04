Раздел Украины лишь вопрос времени

4 сентября 2019     13
Раздел Украины лишь вопрос времени

Команда Зеленского ускоренными темпами принимает законы о приватизации сельскохозяйственных земель и всех еще кое-как работающих предприятий Украины.

Все это проводится под соусом экономического развития страны, но все понимают, что Зеленский и его соратники просто легетимизируют окончательную ликвидацию Украины как независимого государства.

Еще одним подтверждением этого стал новый проект, который запущен в Польше, где уже в открытую говорят о том, что Западная Украина должна вернуться в Польшу.

К слову, сам термин Западная Украина в Польше не употребляется, а вместо него говорят – Восточная Польша.

Территория Украины, которая должна отойти к Польше

В рамках идеологической подготовки грядущей аннексии в Польше запустили поезд с особенным дизайном. На нем изображен портрет Юзефа Пилсудского, а также карта, на которой город Львов обозначен как часть Польши.

Также как польские города отмечены на карте Луцк, Ровно, Броды, входившие в состав Польши до 1939 года и вошедшие в состав УССР по результатам пакта Молотова-Риббентропа.

На поезд с необычным дизайном уже обратили внимание в украинских соцсетях.

“Польские братики нанесли наши города на свои поезда. Ну все. Такое не прощается. Хана урожаю капусты”, – написал блогер Дмитрий Марунич.

Так в Варшаве представляют будущее Украины

Но на недовольных украинских блогеров никто уже не обращает внимания. С 1 января 2020 года на Украине открывается свободная продажа земли.

И уже известно, кто скупит земли на Западной Украине. А после этого останется только узаконить и возвращение восточнопольских земель на свою историческую родину.


Среда, 4 сентября 2019 г. 254

Источник: Портал Информер

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