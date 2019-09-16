Разин о здоровье Заворотнюк: «Это не фейк, все плохо»

Продюсер музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин рассказал журналистам, что дал обещание близким Анастасии Заворотнюк никак не комментировать ее состояние.
По его словам, об этом он говорил с семьей актрисы, информация о болезни которой распространилась на прошлой неделей.
Несмотря на это, продюсер подтвердил, что состояние Заворотнюк ухудшилось.
«Это не фейк, все плохо», – приводит слова Андрея Разина издание.
Первые сообщения о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк начали появляться еще в августе. Тогда говорилось о том, что у нее выявлен рак мозга четвертой стадии.
Понедельник, 16 сентября 2019 г. 391
Источник: Портал Информер