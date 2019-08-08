Разница заявлений Порошенко и Зеленского по Крыму

Высказывания нынешнего украинского президента Зеленского о Крыме от аналогичных заявлений его предшественника Порошенко отличает отсутствие сроков возвращения полуострова в состав Украины.

Такое замечание в эфире радио Sputnik озвучил политолог Владимир Корнилов, комментируя заявление Зеленского о том, что Крым рано или поздно вернется под контроль Киева, сделанное в Анкаре на встрече с представителями украинской и крымско-татарской диаспор Турции.

По словам Корнилова, в Киеве как не учитывали, так и не учитывают мнение крымчан в вопросе принадлежности полуострова.

“А что мы должны были ожидать от него (Зеленского ‒ ред.)? Чтобы он взял и заявил, что Крым навсегда стал российским?” — риторически заметил Корнилов. Политолог подчеркнул, что Зеленский “заявил все то же, причем чуть ли не в тех же выражениях, что заявлял Петр Порошенко”.

“Единственное, что отличает речь Зеленского от речей Порошенко – его предшественник запросто мог сказать: “До 2018 года Крым вернется в состав Украины”, — и потом сдвигать сроки. Зеленский хотя бы додумался сроков четких не устанавливать”, — заключил эксперт.







Четверг, 8 августа 2019 г. 329

Источник: Портал Информер