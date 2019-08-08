Разница заявлений Порошенко и Зеленского по Крыму

8 августа 2019     18
Разница заявлений Порошенко и Зеленского по Крыму

Высказывания нынешнего украинского президента Зеленского о Крыме от аналогичных заявлений его предшественника Порошенко отличает отсутствие сроков возвращения полуострова в состав Украины.

Такое замечание в эфире радио Sputnik озвучил политолог Владимир Корнилов, комментируя заявление Зеленского о том, что Крым рано или поздно вернется под контроль Киева, сделанное в Анкаре на встрече с представителями украинской и крымско-татарской диаспор Турции.

По словам Корнилова, в Киеве как не учитывали, так и не учитывают мнение крымчан в вопросе принадлежности полуострова.

“А что мы должны были ожидать от него (Зеленского ‒ ред.)? Чтобы он взял и заявил, что Крым навсегда стал российским?” — риторически заметил Корнилов. Политолог подчеркнул, что Зеленский “заявил все то же, причем чуть ли не в тех же выражениях, что заявлял Петр Порошенко”.

“Единственное, что отличает речь Зеленского от речей Порошенко – его предшественник запросто мог сказать: “До 2018 года Крым вернется в состав Украины”, — и потом сдвигать сроки. Зеленский хотя бы додумался сроков четких не устанавливать”, — заключил эксперт. 


Четверг, 8 августа 2019 г. 329

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Разница заявлений Порошенко и Зеленского по Крыму
Разница заявлений Порошенко и Зеленского по Крыму

Высказывания нынешнего украинского президента Зеленского о Крыме от аналогичных заявлений его предшественника Порошенко отличает отсутствие сроков возвращения полуострова в состав Украины. Такое замечание …


Севастопольцам из многодетных и малообеспеченных семей помогут собраться к школе
Севастопольцам из многодетных и малообеспеченных семей помогут собраться к школе

Для детей из многодетных и малообеспеченных семей предусмотрены меры социальной поддержки по подготовке к новому учебному году. Речь идет о …


Севастополь готовится к грандиозному байк-шоу "Ночных волков"
Севастополь готовится к грандиозному байк-шоу "Ночных волков"

В эти выходные Севастополь накроет “Тень Вавилона” – это грандиозное байк-шоу “Ночных волков”. Масштабное представление поразит воображение. Это тысяча участников, …


Алексей Ягудин расскажет о ледовом шоу «Ромео и Джульетта» в эфире Вести ФМ –Севастополь
Алексей Ягудин расскажет о ледовом шоу «Ромео и Джульетта» в эфире Вести ФМ –Севастополь

Горящий лёд и битва на шпагах под дождём. Живое музыкальное и вокальное сопровождение.  Спецэффекты и фейерверки. На сцене – не …


Бывший одноклубник Роналду рассказал о его прощальном совете
Бывший одноклубник Роналду рассказал о его прощальном совете

Нападающий сборной Италии Мойзе Кин, перешедший из «Ювентуса» в «Эвертон», поделился подробностями разговора с форвардом туринской команды Криштиану Роналду. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты