Разногласия Севастополя и Крыма. Будут ли уступки?

По сей день Крым и Севастополь не завершили определение своих границ. Спорный участок — это охотничьи угодья Байдарской долины.

Ещё в 2014 году договориться о территориальных границах попытались экс-губернатор Сергей Меняйло и глава Крыма Сергей Аксёнов. Но соглашения достичь не удалось, а власти двух новых субъектов РФ заявили о желании видеть в своем составе 75 гектар леса над Форосом, который закреплен за Севастополем.При Дмитрии Овсянникове споры об определении границ возобновились.

Весной 2018 в правительстве Севастополя определили пять проблемных приграничных с Крымом участков. Чиновники были намерены урегулировать все разногласия с соседним регионом. Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отмечал, что в вопросе решения межевых споров никаких территориальных уступок соседям не будет, город останется практически в тех же границах, что и при Советском Союзе.

Подписанный договор предусматривает создание правовых и иных условий для определения координатного описания административной границы между Республикой Крым и городом федерального значения Севастополем.– отметил Дмитрий Овсянников.

Он уточнил, что следующим этапом станет утверждение картографической схемы, затем вынесение проекта на законодательный уровень, его рассмотрение двумя субъектами и внесения в Совет Федераций России. Также, по словам Овсянникова, в ближайшее время будет утверждена схема газификации Крыма и Севастополя.«Схема газификации Севастополя утверждена, сейчас происходит интеграция. В целом экономическое развитие регионов максимально связано, мы даже в ФЦП фактически выступаем одним фронтом, имея одни и те же проблемы с проектировщиками, исполнителями, заимствуя опыт. Объемы задач достаточно большие в обоих субъектах. Поэтому поиск строительных компаний, поиск решений для нас одинаков. Мы совместно заинтересованы в этих решениях», – сказал Овсянников.

«Договор предусматривает создание правовых и других условий для определения координатного описания административной границы. Необходимо подготовить соответствующий проект, получить заключение государственной экспертизы землеустроительной документации, — заявил глава Крыма Сергей Аксёнов и продолжил. — В данном Соглашении, мы с Дмитрием Владимировичем просто обозначили зоны ответственности. Еще некоторые мероприятия необходимо провести, в частности, геодезические съемки. Поэтому договорились, что в рамках этого Соглашения установлены конкретные сроки. Но спорных вопросов между братским Севастополем и Республикой Крым – нет».

Согласно заявлению нового губернатора Севастополя Михаила Развожаева, вопрос с лесными угодьями над Форосом решен, эта часть Южного берега Крыма отойдет Крыму. Но врио губернатора упоминает о «боях» за один из участков Байдарской долины, где водятся кабаны. Это Кабаний перевал, на который ещё осень 2014 года крымские власти предъявили претензии. Территория находится на границе Байдарской долины и Бахчисарайского района Крыма.

Совсем скоро может стать известно о том, перейдёт ли Кабаний перевал РК, потому как данный спорный вопрос должен быть урегулирован до конца текущего года.

«Мы приехали в Симферополь практически полным составом обновленного правительства Севастополя. Подробно обсудили все вопросы и договорились о том, что до конца года подпишем отдельное соглашение о реализации общих подходов и к социальной политике, и к экономической политике – чтобы и Севастополь, и Крым с этими одинаковыми подходами выходили на федеральный уровень.

Также мы договорились, что до конца года урегулируем все вопросы, связанные с границей субъектов, чтобы можно было Севастополю приступить к завершению формирования генерального плана.

За эту конструктивную, понятную, четкую позицию Сергею Валерьевичу особенно благодарен. У нас есть ряд инициатив по реализации ФЦП и строительству важных социальных объектов, которые сегодня нужны и Крыму, и Севастополю, с которыми мы вместе выйдем на федеральный уровень», – отметил Михаил Развожаев.

По словам Сергея Аксёнова, в ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся социально-экономического развития субъектов.

«Договорились полностью синхронизировать проведение всех мероприятий, подбор и анализ лучших практик, методик в реализации федеральных, региональных проектов, мер социальной поддержки, экономических вопросах», – сказал Аксенов.







Вторник, 22 октября 2019 г. 873

Источник: Портал Информер