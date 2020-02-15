Разрешенную скорость на трассе «Таврида» могут увеличить до 110 км/ч

15 февраля 2020     16
Разрешенную скорость на трассе «Таврида» могут увеличить до 110 км/ч

Разрешенную скорость движения автомобилей на Крымском мосту, подъездах к нему и трассе «Таврида» в Крыму могут увеличить до 110 километров в час. Об этом 15 февраля журналистам сообщил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

«Я думаю, что как раз при вводе (в эксплуатацию) и «Тавриды», и по участкам, которые сегодня мы тоже смотрели (Крымский мост и дороги к нему на Кубани), на 53 километрах ведется реконструкция и строительство, где можно в дальнейшем, конечно же, повышать порог – так, как это сделано на автострадах: до 110 км в час», – сказал Черников.

Максимальная скорость движения автомобилей на Крымском мосту сейчас составляет 90 километров в час. Такой же порог будет установлен и на трассе «Таврида» после ее ввода в эксплуатацию. В настоящее время разрешенная максимальная скорость движения автомобилей на «Тавриде» на участке от Керчи до Симферополя составляет 60 километров в час.
Черников предложил также увеличить скоростной порог на других отремонтированных дорогах в России.Строительство новой трассы «Таврида» ведет санкт-петербургская компания «ВАД». Четырехполосная автодорога первой технической категории станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Длина первых семи этапов трассы составит 250,7 км (из них по территории Республики Крым – 237,5 км, по территории Севастополя – 13,2 км).



Суббота, 15 февраля 2020 г. 153

Источник: Портал Информер

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