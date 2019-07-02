«Ракеты Путина» способны изменить историю США

Уникальный гиперзвуковой блок «Авангард» уже встал на опытно-боевое дежурство. Крылатый блок ракеты способен маневрировать и прорывать систему ПРО любого потенциального противника.

Российские разработчики уже представили данные о ТТХ МБР «Сармат», предназначенной для доставки боевых зарядов через океан.

«Сармат» был представлен на проходящем в Подмосковье форуме «Армия-2019». Полноразмерный макет производители делать не стали, поскольку он занял бы очень много места. Быть может, и зря, поскольку зловещая межконтинентальная баллистическая ракета размерами 35,5 метров на 3 в диаметре одним своим видом внушила бы трепет тем, кому она предназначена.

Стартовая масса МБР составляет 208,1 тонну, масса нагрузки составляет порядка 10 тонн. Для сравнения, «Минитмен» весит 30 тонн при размерах 17 метров на 1,68 в диаметре. Дальность полета американской ракеты составляет около 13 тысяч километров, у российской – 18 тысяч километров.

Подобный радиус действия позволяет поражать цели в любой точке мира прямо с территории Российской Федерации.

В США «Сармат» уже заочно окрестили «Сатаной-2». Стоит упомянуть, что известное американское специализированное издание The National Interest весьма высоко оценило потенциал отечественной разработки.