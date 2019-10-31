Раскол в севастопольской «Единой России» стал фактом. При чём тут Чалый?

29 октября состоялась очередная сессия Нахимовского муниципалитета.

Кроме того, в список голосования была внесена и еще одна кандидатура –

В итоге, в результате тайного голосования Михаил Лазарев получил 8 голосов, Дмитрий Белогорцев – 1 голос, а Сергей Михальчук – 4 голоса.

Таким образом, новым председателем Нахимовского муниципалитета был избран Михаил Лазарев.

Казалось бы, вопрос решен, все прошло, хотя и без некоторых шероховатостей, но все равно в пользу “Единой России”. Но это только на первый взгляд.

Реальность же заключается в том, что во фракции “Единой России” состоит 11 человек, в то время как за Лазарева проголосовало только 8 депутатов.

Из этого следует, что 3 депутата-единоросса отказались выполнять решение политсовета партии, своей депутатской фракции и лично врио губернатора Михаила Развожаева, который с недавних пор является еще и главой севастопольской организации “Единая Россия”.Как утверждают наши источники в штабе “Единой России”, данная ситуация, наравне с демонстративным и публичным отказом Сергея Михальчука выполнять решения фракции и политсовета будет иметь весьма печальные последствия как для самого Михальчука, так и для тех единороссов, которые его поддержали.

Не исключено, что депутатов-отступников исключат из фракции и партии, так как о произошедшем уже проинформирован центральный штаб партии в Москве.

А вот теперь зададим вопрос. Мог ли надеяться Михальчук на то, что он выиграет выборы?

Нет, так как он прекрасно понимал расклад сил во фракции. Таким образом, он прекрасно осознавал все возможные последствия для себя. Но, тем не менее, сознательно пошел на раскол.

Как утверждают наши источники, Михальчук открыто говорил, что именно он является наиболее достойной кандидатурой на пост главы Нахимовского муниципалитета. Именно с целью добиться желаемого результата он провел ряд кулуарных встреч с известными в Севастополе (и не только!) политиками и бизнесменами.

Одним из таких собеседников Михальчука стал Алексей Чалый. Как утверждают, именно настоятельная просьба Чалого привела к тому, что решение по Михаилу Лазареву было отложено на неделю. О том, как это происходило, мы уже писали в нашей предыдущей статье.

Однако после своего избрания на должность секретаря регионального отделения Михаил Развожаев, видимо решил, что не все просьбы Чалого стоит выполнять, о чем и сообщил главному бузотеру Севастополя.

Как утверждают наши источники, сразу же после этого (кандидатура Лазарева была одобрена врио 27 октября) Сергей Михальчук провел несколько встреч с представителями команды Чалого и, возможно, с самим Чалым.

Именно после этого Михальчук и бросил вызов “Единой России” и самому врио губернатора.

Как утверждают наши источники, все, что произошло сегодня на заседании муниципалитета, означает только одно – значительная часть депутатского корпуса перешла на сторону Алексея Чалого, став его временными или постоянными союзниками.Политотдел редакции “ИНФОРМЕРа” уже неоднократно обращал внимание наших читателей на то, что Алексей Чалый принял вполне осознанное решение о выдвижении своего кандидата на предстоящих в сентябре следующего года губернаторских выборах. На сегодня пока ещё не решен лишь один вопрос – выдвинется ли Чалый сам (что, скорее всего) или же выдвинет своего кандидата.

Как утверждают наши источники, во время проведения закрытой встречи Чалого с неустановленными лицами, он попросил и получил добро на начало предвыборной кампании. Она включает в себя несколько этапов, а именно:

– создание негативного образа врио губернатора как человека, который разрушает Севастополь (основная тема – т.н. реконструкция улицы Большая Морская);

– создание большой коалиции политических и деловых сил Севастополя, которые бы согласились выступить против врио губернатора Михаила Развожаева;

– поиск влиятельных фигур и кланов в Москве, которые бы поддержали группу Чалого на выборах губернатора Севастополя;

– в удобный политический момент, инициировать ряд политических скандалов, которые бы показали Москве, что Развожаев не в состоянии контролировать политическую ситуацию в Севастополе;

– после выполнения вышеуказанных этапов, организация большого публичного скандала со сложением мандатов депутатов от группы Чалого в Законодательном собрании (об этом уже публично заявил депутат Горелов, и во время проведения закрытой встречи с губернатором Татьяна Щербакова);

– выход из правительства Развожаева назначенцев от Чалого с публичными обвинениями врио губернатора в неспособности руководить городом и развале городского хозяйства, а в создании в Севастополе взрывоопасной обстановке;

– выдвижение кандидатуры Чалого или же подконтрольного ему человека в качестве альтернативы “творимому в Севастополе беспределу”;

– учитывая отрицательный опыт предыдущих губернаторов, внести изменения в Устав Севастополя, согласно которым управление городом будет разделено между губернатором и главой правительства Севастополя (по образцу Республики Крым).

Как утверждают наши источники, осуществление плана предполагалось начать сразу же после Нового года. Но недовольство общественностью и, что крайне важно, деловой элиты Севастополя планами по реконструкции улицы Большая Морская привели к тому, что начало операции по смещению врио было перенесено на ноябрь-декабрь этого года.

Вот что стоит за казалось бы обыденным вопросом по смене председателя Нахимовского муниципалитета. Как мы можем утверждать с большой долей ответственности, демарш Сергея Михальчука – это только первая строчка в большом плане Чалого.

Источник: Портал Информер