Раскрыта стоимость выступления Софии Ротару в России

28 ноября 2019     23
Раскрыта стоимость выступления Софии Ротару в России

Стоимость выступления певицы Софии Ротару в России составляет 60 тысяч долларов (3,8 млн рублей). Об этом журналистам сказал сотрудник одного из столичных агентств по букингу.

«Гонорар артистки на новогодний корпоратив в декабре нам объявили 60 тысяч долларов. Написали, что часть коллектива уже в Москве, София Михайловна живет в собственном жилье. Но есть дополнительные расходы — транспортные: на дорогу ее коллектива. <…> Итого транспортные расходы по смете для нашего корпоратива составили 15040 долларов (962 тыс. руб.)», — сообщает «Комсомольская правда».

Согласно скриншоту сметы, для возвращения Ротару из Москвы в Киев за 5 тысяч долларов арендуют вагон-салон. Перелет для сестры Ротару — Аурики — в бизнес-классе будет стоить 1650 долларов. Отмечается, что участие артистки в «Песне года» не оплачивается. Организаторы платят только за переезд музыкантов.

После того, как стало известно о предстоящих концертах Ротару в РФ, в Совфеде призвали всех россиян игнорировать ее выступления. А публицист Анатолий Вассерман в своем блоге предположил, что гонорары от выступлений Ротару в России пойдут на спонсирование украинских военных.

Между тем, в защиту звезды выступили бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев, музыкант Юрий Лоза и журналист Олег Кашин.

«Заставить себя всерьез думать о том, не ударил ли приезд Ротару по моральному климату в российском обществе, я не могу. Мне кажется, мы взрослее украинцев, которые и заразили некоторых идиотов из российской и власти, и околовласти (по-моему, первым был сенатор Рязанский, которому лучше бы в Верховной Раде заседать).

Потому что в России так не принято… София Ротару? Прекрасно. Этот человек, помимо Аллы Пугачевой, наверное, номер два в истории советской эстрады. У Софии Михайловны большая семья, она на нее тратит все свои деньги. У нее не было возможности спонсировать АТО. Вот так и надо морально побеждать», — сказал Кашин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».



Четверг, 28 ноября 2019 г. 426

Источник: Портал Информер

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