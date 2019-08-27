Раскрыт секрет молодости Путина

Владимир Путин выглядит лучше, чем десять лет назад. Об этом пишет испанская газета El Mundo.

По информации издания, российскому лидеру в свои 66 лет удается оставаться в хорошей форме благодаря достаточному сну, правильному питанию, занятиям спортом и отказу от спиртных напитков.

Как пишет газета, Путин «самый спортивный президент, которого когда-либо видел Кремль», поясняя, что глава российского государства является большим любителем хоккея, обладает восьмым даном по дзюдо, обожает плавание и пешие прогулки.

Кроме того, авторы статьи отмечают его стиль в одежде. Издание также обратило внимание на то, что президент России предпочитает костюмы итальянских модных брендов.

Владимир Путин занимается восточными единоборствами более 50 лет, имеет звания мастера спорта по дзюдо и самбо, а также черный пояс по карате.





Вторник, 27 августа 2019 г. 71

Источник: Портал Информер