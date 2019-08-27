Раскрыт секрет молодости Путина

27 августа 2019     20
Раскрыт секрет молодости Путина

Владимир Путин выглядит лучше, чем десять лет назад. Об этом пишет испанская газета El Mundo.

По информации издания, российскому лидеру в свои 66 лет удается оставаться в хорошей форме благодаря достаточному сну, правильному питанию, занятиям спортом и отказу от спиртных напитков.

Как пишет газета, Путин «самый спортивный президент, которого когда-либо видел Кремль», поясняя, что глава российского государства является большим любителем хоккея, обладает восьмым даном по дзюдо, обожает плавание и пешие прогулки.

Кроме того, авторы статьи отмечают его стиль в одежде. Издание также обратило внимание на то, что президент России предпочитает костюмы итальянских модных брендов.

Владимир Путин занимается восточными единоборствами более 50 лет, имеет звания мастера спорта по дзюдо и самбо, а также черный пояс по карате. 


Вторник, 27 августа 2019 г. 71

Источник: Портал Информер

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