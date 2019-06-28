Расписание движения общественного транспорта на военно-технический форум «Армия-2019»

Гости военно-технического форума «Армия-2019», который будет проходить 29 июня на аэродроме «Южный» смогут добраться до места проведения мероприятия на общественном транспорте.

Так, транспортная доступность аэродрома обеспечена автобусами маршрута № 5 «ул. Маринеско – пл. Нахимова» и троллейбусами маршрута № 5 «ул. Маринеско – ул. Токарева – центральное кольцо города». Интервал обслуживания маршрутов составляет 10-15 минут и 15-20 минут соответственно.

Транспортные пересадочные узлы: пл. Лазарева, пл. Восставших, ост. «ул. Александра Маринеско», ост. «ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С.Круподерова». Данные остановочные пункты связывают основные районы города.

С Корабельной стороны до пл. Лазарева можно доехать, воспользовавшись автобусными маршрутами № 107, № 109, № 112, № 71, № 4, № 110 и троллейбусными маршрутами № 3, № 4, № 7, № 9.

С 5-го км Балаклавского шоссе до пл. Лазарева можно добраться на автобусах маршрутов № 12, № 94, № 120 и троллейбусах маршрута № 12, либо до пересадочного пункта ул. Александра Маринеско» автобусами маршрута № 23.

С Балаклавы до пл. Лазарева можно доехать по автобусному маршруту № 94.

Также, воспользовавшись автобусами маршрутов № 400, № 14 или троллейбусами маршрута № 14 удобно осуществить пересадку на троллейбусный и автобусный маршрут № 5 на ост. «ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С.Круподерова».

Для пересадки на троллейбусный или автобусный маршрут № 5 из Гагаринского района г. Севастополя необходимо доехать до ост. «ул. Александра Маринеско» автобусами маршрутов № 110, № 16 или доехать до ост. ««ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С.Круподерова» автобусами и троллейбусами маршрута № 14.

С Северной стороны Севастополя для пересадки на автобусный и троллейбусные маршрут № 5 необходимо воспользоваться водным транспортом по маршруту «Графская пристань – Северная» или по маршруту «Радиогорка – Артиллерийская бухта».